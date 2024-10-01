Шамиль Садыков поздравил коллектив с днем рождения АО «Татмедиа»

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Генеральный директор медиахолдинга АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выразил свои поздравления всему коллективу в связи с днем рождения компании.



«Нашему медиахолдингу исполнилось семнадцать лет! Мы находимся на пороге совершеннолетия. Приятно осознавать, что опыт Татарстана в создании и функционировании медиахолдинга активно изучают не только в разных регионах России, но и в ряде стран ближнего зарубежья», — отметил Садыков.



Он подчеркнул, что за 17 лет своей деятельности компания продемонстрировала высокую эффективность.



«Масштабная медиакоманда республики каждый день создает новости и оперативно доводит их до своей целевой аудитории. Мы способны работать в различных жанрах и форматах, задействовав множество площадок. Наиболее важно, что мы производим актуальный контент, который близок нашей аудитории. Мы готовы обучаться, осваивать новые навыки и оставаться верными своей основной миссии», — добавил генеральный директор АО «Татмедиа».



Кроме того, он пожелал всем сотрудникам здоровья, благополучия в семьях и профессиональных успехов.



«Входим в 18-й год нашего существования сплоченной командой с амбициозными целями и задачами!» — подытожил Садыков.