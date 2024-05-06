Саммит БРИКС помогает Казани с ремонтом дорог

Заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев, докладывая на деловом понедельнике в мэрии о том, какие дорожные работы проводятся и планируются в городе в ближайшее время, сразу же начал с ключевой цифры. А именно: на ремонт и, что не мало важно, расширение дорожной сети Казани в этом году потратят 16,3 млрд рублей.

Это, конечно, намного меньше того, что требуется для строительства второй очереди Вознесенского тракта. Но тоже неплохо. Самая большая доля из этих средств – 6,1 млрд рублей – пойдет на подготовку маршрутов саммита и Игр БРИКС. Можно даже сказать, работа в самом разгаре. Как известно, Игры БРИКС будут проходить в июне. Надо успеть все доделать. И дорожные рабочие стараются. В настоящее время на трех объектах работы уже завершены: речь идет о местных проездах по проспекту Победы вдоль Академии тенниса и вдоль СК «Буревестник», а также вдоль Центра бокса и настольного тенниса. На 50% выполнены работы на пяти участках дорог: на улицах Сыртлановой и Гарифьянова, на местном проезде проспекта Победы от улицы Сыртлановой до улицы Зорге, а также на парковке перед Центральным стадионом и возле «Татнефть Арены».

Всего в рамках подготовки маршрутов саммита БРИКС предусмотрен ремонт 21 объектов. Они находятся на улицах Николая Ершова, Хади Такташа (от улицы Даурской до Оренбургского тракта), Карла Маркса – от улицы Батурина до улицы Театральной, Батурина, Чистопольской, Право- и Лево-Булачной, а также на мосту Миллениум. Общий процент выполнения – 24%.

Остальные средства распределились следующим образом: 1,56 млрд рублей – на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 2,3 млрд рублей – на ремонт внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установку светофоров, сетей наружного освещения, нанесение дорожной разметки, ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам, ямочный ремонт, 2,6 млрд рублей – на строительство и реконструкцию дорожных объектов и 3,75 млрд рублей – на реализацию программы «Наш двор».

Всего в текущем году должны привести в нормативное состояние 40 участков дорог.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 2024 год отремонтируют следующие участки общей протяженностью порядка 6,3 км: улица Гаврилова – от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Хусаина Ямашева, улица Копылова – от улицы Тэцевской до улицы Воровского, дорога от улицы Центральной в поселке Отары до конечной остановки «Жилой массив Старое Победилово», улица Заслонова, улица Галимджана Баруди – от улицы Краснококшайской до улицы Батыршина, улица Химиков – от улицы Беломорской до улицы Моисеева, та же улица Моисеева – от улицы Гудованцева до улицы Химиков, проспект Ибрагимова – от улицы Восстания до улицы Воровского, Сибирский тракт – от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова. Реконструкция на данных участках предполагает замену асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, установку ограждений безопасности, дорожных знаков, организацию сетей наружного освещения и светофорных объектов. На Сибирском тракте и Ибрагимова работы уже активно ведется. уже активно ведутся.

В результате доля дорог в нормативном состоянии к концу этого года должна составить 85%. В настоящее время этот показатель оценивается в 84,7%.

По программе «Наш двор» в этом году в Казани планируется благоустроить 454 дворовых территории общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. В настоящее время работы стартовали в 153 дворах. И на 13% выполнены.