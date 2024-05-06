Саммит БРИКС помогает Казани с ремонтом дорог

Крупные международные события всегда благотворно влияли на внешний облик столицы Татарстана. Денежные вливания позволяли ей выглядеть намного моложе своих тысячи лет. На этот раз более шести миллиардов рублей помогут стать лучше 21 участку казанских дорог в самое ближайшее время.

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Город
6 мая 2024  17:39
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев, докладывая на деловом понедельнике в мэрии о том, какие дорожные работы проводятся и планируются в городе в ближайшее время, сразу же начал с ключевой цифры. А именно: на ремонт и, что не мало важно, расширение дорожной сети Казани в этом году потратят 16,3 млрд рублей.

Это, конечно, намного меньше того, что требуется для строительства второй очереди Вознесенского тракта. Но тоже неплохо. Самая большая доля из этих средств – 6,1 млрд рублей – пойдет на подготовку маршрутов саммита и Игр БРИКС. Можно даже сказать, работа в самом разгаре. Как известно, Игры БРИКС будут проходить в июне. Надо успеть все доделать.  И дорожные рабочие стараются. В настоящее время на трех объектах работы уже завершены: речь идет о местных проездах по проспекту Победы вдоль Академии тенниса и вдоль СК «Буревестник», а также вдоль Центра бокса и настольного тенниса. На 50% выполнены работы на пяти участках дорог: на улицах Сыртлановой и Гарифьянова, на местном проезде проспекта Победы от улицы Сыртлановой до улицы Зорге, а также на парковке перед Центральным стадионом и возле «Татнефть Арены».

Всего в рамках подготовки маршрутов саммита БРИКС предусмотрен ремонт 21 объектов.  Они находятся на улицах Николая Ершова, Хади Такташа (от улицы Даурской до Оренбургского тракта), Карла Маркса – от улицы Батурина до улицы Театральной, Батурина, Чистопольской, Право- и Лево-Булачной, а также на мосту Миллениум. Общий процент выполнения – 24%.

Остальные средства распределились следующим образом: 1,56 млрд рублей – на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 2,3 млрд рублей – на ремонт внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, установку светофоров, сетей наружного освещения, нанесение дорожной разметки, ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам, ямочный ремонт, 2,6 млрд рублей – на строительство и реконструкцию дорожных объектов и 3,75 млрд рублей – на реализацию программы «Наш двор».

Всего в текущем году должны привести в нормативное состояние 40 участков дорог.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 2024 год отремонтируют следующие участки общей протяженностью порядка 6,3 км: улица Гаврилова – от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Хусаина Ямашева, улица Копылова – от улицы Тэцевской до улицы Воровского, дорога от улицы Центральной в поселке Отары до конечной остановки «Жилой массив Старое Победилово», улица Заслонова, улица Галимджана Баруди – от улицы Краснококшайской до улицы Батыршина, улица Химиков – от улицы Беломорской до улицы Моисеева, та же улица Моисеева – от улицы Гудованцева до улицы Химиков, проспект Ибрагимова – от улицы Восстания до улицы Воровского, Сибирский тракт – от улицы Космонавтов до улицы Академика Арбузова.  Реконструкция   на данных участках предполагает замену асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, установку ограждений безопасности, дорожных знаков, организацию сетей наружного освещения и светофорных объектов. На Сибирском тракте и Ибрагимова работы уже активно ведется. уже активно ведутся.

В результате доля дорог в нормативном состоянии к концу этого года должна составить 85%. В настоящее время этот показатель оценивается в 84,7%.

По программе «Наш двор» в этом году в Казани планируется благоустроить 454 дворовых территории общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. В настоящее время работы стартовали в 153 дворах. И на 13% выполнены.

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