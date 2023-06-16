«Само время того требует»: институт татарской энциклопедии «поднажал» на интернет

«Сейчас с нас требуют. Это и веяние времени, не только «сверху», что называют, указка – само время того требует - проявлять большую активность в социальных сетях», – говорил директор института татарской энциклопедии Искандер Гилязов, сайт которого за пять лет в 57 раз увеличил численность ежедневных уникальных посетителей.

Гилязов также рассказал об успешном опыте института в виде познавательного YouTube-блога. 105 роликов о выдающихся личностях татарского мира смотрят пользователи по всему миру, а также изучающие историю и литературу школьники. Сейчас к выходу готовят ролики, посвященные национальным культурным традициям.

В двухлетней перспективе – выпуск посвященной Казани энциклопедии.

«… из школ благодарность от учителей»

Институт татарской энциклопедии намерен пополнить собственный YouTube-блог новыми выпусками. Посвящены они будут объявленному в Татарстане Году национальных культур и традиций. На прошедшей сегодня пресс-конференции Искандер Гилязов, директор данной организации, не стал раскрывать всех деталей готовящегося проекта. При этом он заверил, что новые видеоролики будут не менее содержательными, чем из цикла «Выдающиеся личности» Татарстана.

«Проект «Выдающиеся личности» у нас был при поддержке Комиссии народов Республики Татарстан. Мы два года готовили ролики, они размещены в YouTube. Это очень хороший, познавательный проект. Я из школ получаю от учителей такую информации, они очень благодарны что мы в такой компактной форме даем полезную информацию для школьников, когда они изучают историю, литературу. Они могут получить такие сведения», - отметил Гилязов.

Всего на канале института размещены 105 роликов. В том числе выпуски с биографией Баки Урманче, Галимжана Ибрагимова, Хариса Якупова, Мансура Хасанова и др. Ведущим части выпусков стал сам Искандер Гилязов.

Институт татарской энциклопедии также обзавелся страницей «Вконтакте» и Telegram-каналом.

«Там мы размещаем самую разнообразную информацию, а ее у нас много, в самых разных направлениях. Те, кто в интернете наш канал посмотрят, найдут для себя познавательную информацию», – заверил спикер.

Рассказал Гилязов и о подросшей в 57 раз аудитории татарской онлайн-энциклопедии «Tatarica». Ежедневно ресурс посещает до 4 тыс. человек.

«Если в начале, 5 лет назад, когда этот проект только начинался посещений в день было в пределах 50-70, сейчас мы имеем от трех до четырех тыс. посещений нашего сайта онлайн энциклопедии в день. Это хороший прогресс», – отметил он.

Проект реализуется Институтом татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2019 гг.)». На просторах ресурса размещаются материалы, которые ранее были выпущены в виде бумажных изданий.

Сайт татарской энциклопедии за пять лет нарастил численность посетителей в 57 раз. Ежедневно интернет-ресурс посещает до 4 тыс. человек.

«Энциклопедия у нас параллельно всегда идет на двух языках: на русском и татарском. Считаю, этот проект у нас очень удачный, мы будем его продолжать. Я понимаю, я сам традиционный человек – люблю бумажное издание, люблю взять книгу в руки. Но, когда такой возможности нет, можно все эти издания увидеть в PDF формате онлайн», – отметил он.

В основу мультимедийной энциклопедии легла 6-томная «Татарская энциклопедия» на татарском и русском языках. Энциклопедическое издание выходит в свет с 2002 года.

«Наша столица заслуживает такую энциклопедию...»

По словам Гилязова, в ближайшей перспективе в свет выйдет посвященная Казани энциклопедия, Она может быть выпущена в течение двух лет.

«У нас давнишняя мечта сделать энциклопедию, посвященную нашему городу – энциклопедию города Казани. Мы уже практически готовы к этому. У нас есть словник, мы практически стоим на старте, готовы в любой момент эту работу начать. Думаю, в течение двух, максимум, лет, мы могли бы сделать эту энциклопедию. Красивое, красочное издание в традициях нашего института», – сказал Гилязов.

К энциклопедии народов Татарстана институт приступит после публикации второй книги «Праздники и фестивали народов Татарстана».

«Я уже представляю объем материалов по Казани. Это большой том будет, материалов много. Наша столица заслуживает такую энциклопедию», – отметил Рафаэль Шайдуллин, возглавляющий в институте Центр энциклопедистики.

Ранее в свет вышла энциклопедия «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан». Готов и трехтомник «Населенные пункты РТ». В силу разных причин, свет пока что увидел только первый том издания на русском языке.

В свое время институт опубликовал энциклопедию, посвящённую 100-летию образования ТАССР. Кроме того, подготовлены и в ближайшее время будут представлены публикации по диаспорам «Татары Узбекистана». Ранее была опубликована работа «Татары Казахстана».

К энциклопедии народов Татарстана институт приступит после публикации второй книги «Праздники и фестивали народов Татарстана».

«Мы не можем допустить грубой ошибки, материал нужно апробировать, надо встречаться со специалистами, что занимает много времени, – пояснил Шайдуллин. – Должны научные сотрудники и те, кто пишет статьи прийти к единому консенсусу о народе, а о нем много мнений, особенно о традициях и культуре».