Самолет, летящий из Красноярска в Казань направлен в Нижнекамск

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Республика
27 декабря 2024  10:16

Рейс из Красноярска в Казань был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы аэропорта Казани.

По данным Росавиации, аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов с 06:00 по московскому времени из-за введения ограничений.

«По указанию командира воздушного судна рейс, который следовал в Казань, был перенаправлен на запасной аэродром», — заявил представитель агентства.

На данный момент представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами. Для клиентов с детьми предоставлены специально оборудованные комнаты матери и ребенка.

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