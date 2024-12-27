Самолет, летящий из Красноярска в Казань направлен в Нижнекамск

Рейс из Красноярска в Казань был перенаправлен на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы аэропорта Казани.

По данным Росавиации, аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов с 06:00 по московскому времени из-за введения ограничений.

«По указанию командира воздушного судна рейс, который следовал в Казань, был перенаправлен на запасной аэродром», — заявил представитель агентства.

На данный момент представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами. Для клиентов с детьми предоставлены специально оборудованные комнаты матери и ребенка.