Самолет Москва-Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира

Сегодня ночью в казанском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва-Екатеринбург. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажирки, которая скончалась до прибытия скорой помощи. Об этом пишет «Татар-информ».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 03:47 самолет опустился на казанскую полосу, после того, как у одной из пассажирок появились проблемы со здоровьем. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По данным Министерства здравоохранения РТ, точную причину смерти устанавливают врачи после проведения посмертного исследования. В 07:18 самолет продолжил свой рейс в Екатеринбург.