Самолет Москва-Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира

news_top_970_100
Город
2 сентября 2024  09:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня ночью в казанском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва-Екатеринбург. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие пассажирки, которая скончалась до прибытия скорой помощи. Об этом пишет «Татар-информ».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 03:47 самолет опустился на казанскую полосу, после того, как у одной из пассажирок появились проблемы со здоровьем. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

По данным Министерства здравоохранения РТ, точную причину смерти устанавливают врачи после проведения посмертного исследования. В 07:18 самолет продолжил свой рейс в Екатеринбург.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханов и Шаймиев почтили память Мусы Джалиля на премьере фильма «Кара урман»
Казанцы могут помочь жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов
Зарплата курьеров сравнялась с зарплатой айтишников
«Здесь кайфово»: хоккеист Петан рассказал, чем его очаровала Казань
Товарооборот Татарстана с Турцией вырос почти до 3 млрд долларов
Для проголосовавших казанцев 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным
В Татарстане за неделю зафиксировано 73 химических отравления
Жители 19 улиц в Кировском районе останутся без воды на два дня