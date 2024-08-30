Самолет Сочи-Казань вынужденно приземлился из-за травмы стюарда

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи – Казань, вернулся на стоянку вылета из-за травмы старшего бортпроводника. От этом пишут РИА Новости.

Самолет, на борту которого находилось 163 пассажира, вернулся на стоянку, чтобы заменить травмированного бортпроводника. В результате Airbus вылетел с задержкой на час.

Инцидент произошел во время инструктажа по безопасности, когда стюард демонстрировал аварийно-спасательное оборудование. В результате неудачного движения рукой, у него вывихнулся левый плечевой сустав, последствия старой травмы.

Бортпроводник почувствовал резкую боль, демонстрация была прекращена, и была вызвана скорая помощь.