Самолет Сочи-Казань вынужденно приземлился из-за травмы стюарда

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Город
30 августа 2024  13:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Сочи – Казань, вернулся на стоянку вылета из-за травмы старшего бортпроводника. От этом пишут РИА Новости.

Самолет, на борту которого находилось 163 пассажира, вернулся на стоянку, чтобы заменить травмированного бортпроводника. В результате Airbus вылетел с задержкой на час.

Инцидент произошел во время инструктажа по безопасности, когда стюард демонстрировал аварийно-спасательное оборудование. В результате неудачного движения рукой, у него вывихнулся левый плечевой сустав, последствия старой травмы.

Бортпроводник почувствовал резкую боль, демонстрация была прекращена, и была вызвана скорая помощь.

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