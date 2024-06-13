Самозанятые Татарстана могут формировать свою пенсию: как уплатить взносы и получить страховой стаж

Свыше 8 тысяч самозанятых из Татарстана уже уплачивают добровольные страховые взносы на формирование будущей пенсии. В 2024 году максимальный размер взноса составляет 406 тысяч рублей, что позволит сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент.

Важно отметить, что период работы самозанятых не учитывается при расчете пенсии. Несмотря на уплату налога на профессиональный доход, самозанятые не перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.

По словам управляющего татарстанским отделением Соцфонда России Эдуарда Вафина, чтобы полностью засчитать страховой год, сумма уплаченных взносов должна составлять не менее 49,5 тысяч рублей. Важно успеть перечислить сумму взносов до 31 декабря 2024 года.