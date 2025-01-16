Самозанятые Татарстана выплатили 8,4 млрд рублей налогов за 6 лет

С 2019 по 2024 год самозанятые жители Татарстана перечислили в бюджет 8,4 млрд рублей налогов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра республики — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 357 тысяч самозанятых. Их совокупный доход за этот период составил почти 200 млрд рублей, а общая сумма налоговых отчислений достигла 8,4 млрд рублей.

Напомним, что с 2019 года в Татарстане и еще трех регионах России стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. Этот режим был разработан для легализации самозанятых граждан и вывода их из «теневого» сектора экономики.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, который действует с 2019 года и рассчитан на 10 лет. В настоящее время эксперимент охватывает всю территорию России, позволяя самозанятым легально вести бизнес и уплачивать налоги по упрощенной схеме.

Таким образом, за шесть лет реализации программы в Татарстане удалось достичь значительных результатов, что подтверждает эффективность данного налогового режима.