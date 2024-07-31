Самозанятые Татарстана за 5 лет заплатили 6,8 млрд рублей налогов

Минэкономики РТ на сайте привело статистику по самозанятым в республике за 5 летний срок.

Так, за время действия специального налогового режима, 342 тысячи граждан республики зарегистрировались в качестве самозанятых. За 5 лет ими было сформировано 83 млн чеков и заплачено 6,8 млрд рублей налогов в казну РТ.

Первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова рассказала, о мерах поддержки начинающих предпринимателей и льготах для них, которые реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Например, самозанятым доступны льготные аренды государственного и муниципального имущества. Кроме того, она отметила, что Татарстан входит в топ-5 регионов России по числу зарегистрированных самозанятых.

Одной из мер поддержки самозанятых, которая реализуется в Татарстане, является организация ярмарок под брендом «Я и есть Татарстан». Места на ней предоставляются бесплатно.

Поддержка самозанятых в Республике Татарстан реализуется Министерством экономики РТ и Центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России.