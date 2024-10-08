Самые высокооплачиваемые профессии названы в Казани

Сервис SuperJob выяснил, какие вакансии в Казани стали самыми высокооплачиваемыми в октябре. Так, рейтинг возглавили, на удивление, не IT-специалисты и не нефтяники, а водители категории С. Компании готовы им платить до 250 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню зарплат – более привычные для такого рейтинга сварщики. Им работодатели предлагают от 120 тысяч рублей. Бронзу удерживают слесари-инструментальщики со ставкой от 110 тысяч рублей.

Замыкают пятёрку лидеров производители работ (100-130 тысяч рублей) и инженеры-проектировщики КИПиА (100 тысяч рублей).