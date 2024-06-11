Самый большой флаг Поволжья – в честь Дня России в Казани развернули триколор

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Город
11 июня 2024  11:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» развернули самый большой в Поволжье российский флаг. Гигантское полотно площадью 3,7 тысячи квадратных метров стало ярким символом единения и патриотизма.

 Фото: © ИА «Татар-информ»

В акции приняли участие более 500 студентов и активистов.

«Для каждого жителя нашей страны это большой праздник, потому что завтра День рождения России. К тому же 2024-й объявлен Годом семьи, поэтому мы решили развернуть флаг перед центром семьи «Казан», – рассказал руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии» Руслан Шигабуддинов.

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