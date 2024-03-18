Самым аварийным в Казани стал Советский район – рейтинг Госавтоинспекции

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Город
18 марта 2024  13:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Городская Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 2 месяца этого года.

На дорогах города зарегистрировали 7,7 тысяч аварий, в которых 5 человек погибло и 178 пострадали.

На первом месте по аварийности находится Советский район. Здесь за два месца произошло 1,7 тысяч ДТП.  За ним идет Приволжский район с 1,3 тысячами аварий, затем Вахитовский, Ново-Савиновский. На пятом месте Кировский, на шестом – Авиастроительный. Замыкает «семерку» Московский район с наименьшим количеством происшествий на дорогах, чуть больше 400 ДТП.

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