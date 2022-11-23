В разные месяцы количество рабочих дней тоже разное. Чем больше в месяце этих дней, тем выше будет стоимость каждого рабочего дня. Поэтому выплаты в разные месяцы могут заметно различаться.

Так, самыми выгодными для отпуска стали март (22 рабочих дня), август (23 рабочих дня) и октябрь (22 рабочих дня). Если вы хотите получить максимальную выплату перед отдыхом, отпуск нужно брать в одном из этих месяцев, рассказали в пресс-службе Роскачества.

Немного отстают от них по выгодности июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь – в эти месяцы всего 21 рабочий день. Самыми невыгодными станут январь с его длинными праздниками и февраль, который арипори не может содержать слишком много рабочих дней. Май также включает длинные праздники.

К вопросу как выгоднее: до длинных выходных или после, можно взять пример декабря и января, если вы задумались продлить себе новогодние каникулы. С финансовой точки зрения отпуск лучше брать в конце декабря, а не середине января. Если ваши планы не слишком зависят от того, в какое именно время отдохнуть, отдайте предпочтение этому варианту.