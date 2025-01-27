Сарманов возглавил отдел по связям с общественными организациями мэрии Казани

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В мэрии Казани произошли кадровые изменения. На аппаратном совещании глава города Ильсур Метшин сообщил о назначении Ильгиза Сарманова на должность начальника отдела по связям с общественными организациями.

Сарманов, который ранее исполнял обязанности руководителя этого отдела, теперь возглавит его. Мэр отметил, что Сарманов является хорошо известной фигурой в команде, имеющей более 20-летний стаж работы в муниципалитете. Он начал свою карьеру в Комитете по физкультуре и спорту, а последние десять лет проработал в отделе по взаимодействию с общественными организациями.

«Данный отдел играет важную роль в нашем многонациональном городе, обеспечивая взаимодействие с конфессиями, религиозными объединениями, общественными организациями и политическими партиями», – подчеркнул Ильсур Метшин. Мэр выразил уверенность, что опыт и знания Сарманова помогут ему эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Стоит отметить, что до этого момента отделом на протяжении десяти лет руководил Ильнур Шакиров, который, к сожалению, скончался в 2024 году, не дожив до своего 53-летия.