Savin Family: легенда продолжается

Благодаря знаменитому проекту Savin House нам хорошо известна древняя легенда о Савинове: хан Саин-Гирей, разгневавшись на русских князей, не явившихся на поклон, предпринял поход на Русь. Но князья выехали ему навстречу с дарами, и он смилостивился. На месте встречи, на правом берегу Казанки, хан основал город «на славу имени своему» - Саинов юрт. Впоследствии это место стали называть Савиново - так появилось село, а значительно позже и Ново-Савинский район. Отсюда название нового современного проекта жилых комплексов Savin City - это квартал бизнес-класса, который объединит несколько ЖК под единым брендом.

Savin House нам хорошо знаком. Все мы помним великолепный салют над Казанкой в честь открытия комплекса этим летом. Девелопер проекта Группа компаний «Садовое кольцо» в скором времени планирует «продолжение легенды», на этот раз в ЖК Savin Family. В компании рассказали редакции «КВ» о ключевых особенностях проектов.

Настоящее и будущее

Savin House расположился в Ново-Савиновском районе. Жителям города это место хорошо известно не только развитой инфраструктурой, но и уникальными видами на главные архитектурные достопримечательности, реку Казанку и природные красоты. Неудивительно, что эту локацию казанцы зачастую называют новым центром города.

Проект Savin House отличается высоким уровнем качества строительства, уникальным архитектурным решением и организацией пространства на территории комплекса. Вместе с тем предлагая своим покупателям комфорт европейского уровня и абсолютно новый образ жизни, где комфорт формируется из многих составляющих, создающих гармоничную среду.

Фото: © Фото предоставлено ГК «Садовое кольцо»

Впрочем, если вы уже задумались о том, как здорово было бы жить в таком доме, как Savin House, то такая возможность у вас появится довольно скоро. В декабре стартовали продажи ЖК Savin Family, который станет идейным продолжением первого проекта «Садового кольца» в Казани.

Два жилых комплекса предстанут в едином стиле. Как и в прошлом проекте, в Savin Family девелопер применяет современные строительные технологии и задает актуальные тренды в организации пространства.

Семейные ценности и традиции

Savin Family - это новый жилой комплекс бизнес-класса. На едином стилобате возведут 5 башен на живописной территории площадью 1,7 гектара. Строения имеют переменную этажность - от 14 до 22. На площадке каждого этажа ЖК располагается от 3 до 9 квартир. Гостей комплекса будут встречать просторные лобби с потолками высотой до 7,5 метра.

В общей сложности в ЖК представлено 573 квартиры, выполненные по более чем 90 планировочным решениям. Подобрать подходящий вариант, исходя из индивидуальных потребностей, сможет каждый. Следует заметить, что в ГК «Садовое кольцо» отказались от таких понятий, как одно-, двух-, трехкомнатная квартира, в пользу европейской и американской классификации, где жилье оценивается по количеству спален.

Таким образом, в Savin Family будут представлены проекты студий, а также квартиры с одной, двумя или тремя спальнями. Среди них можно будет выбрать как небольшую квартиру площадью от 32 квадратных метров, так и пентхаус в 149 квадратных метров.

Изюминкой отдельных квартир будут мастер-спальни с собственной гардеробной и ванной комнатой, камины, ванные комнаты с окном. Проект предусматривает общую зону кухня-гостиная, где сможет собираться вся семья.

Удивительными видами помогут насладиться панорамные окна и просторные лоджии. А в 34 квартирах представлены собственные террасы и патио.

Фото: © Фото предоставлено ГК «Садовое кольцо»

Важная особенность недвижимости бизнес-класса - высокие потолки. В Savin Family их высота достигает 3,5 метра.

Новый жилой комплекс будет оборудован подземным отапливаемым паркингом на 457 машиномест. На втором этаже паркинга запланированы 53 кладовые общей площадью 224 квадратных метра.

ГК «Садовое кольцо» уделяет всестороннее внимание своим покупателям не только на этапе строительства и продаж. Компания продолжает курировать и обслуживать свои комплексы, обеспечивая европейский уровень жизни. Для этого в жилом комплексе работает круглосуточный консьерж-сервис, который решает многие бытовые вопросы: от уборки квартиры до заказа цветов.

Островок спокойствия среди моря городской суеты

Можно с уверенностью сказать, что в Savin Family покупателям предлагают не просто квартиры, а образ жизни. Для этого в новом жилом комплексе созданы все условия. Очевидным компонентом комфорта станет наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности. На территории комплекса располагается собственный детский сад на 50 мест. Поблизости школы, гипермаркеты, поликлиники, стадионы. Выгодная локация в 5 минутах от исторического центра города и удобная транспортная развязка позволят уехать в любой уголок Казани быстро и комфортно.

На территории комплекса реализована концепция двора без машин с безбарьерной средой, детскими и спортивными площадками. На стилобате комплекса также благоустроено зеленое пространство. Это собственный уютный мир, куда закрыт доступ посторонним.

Особое внимание уделяется безопасности жителей комплекса. На огороженной территории ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Фото: © Фото предоставлено ГК «Садовое кольцо»

Дом - это место, где все должно быть так, как ты хочешь: продуманно, красиво и комфортно для тебя и твоих близких. Речь не только о квартире, но и том, как выглядит твой подъезд, лифт, двор, какие соседи тебя окружают. ГК «Садовое кольцо» предоставляет покупателям такую возможность, разрабатывая свои проекты с максимальным уважением к человеку и его семье. Как гавань служит защищенным пространством для ремонта и стоянки судов, так и новый жилой комплекс защищает своих жильцов от суеты и шума большого города, предлагая подлинный комфорт и приватность.

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Справка

В активе компании «Садовое кольцо» полтора десятка реализованных проектов. Компания работает на рынке с 2003 года. Первый проект в Казани - Savin House - стал очень показательным. Компания зарекомендовала себя успешной и высокопрофессиональной. В Уфе девелопер ведет несколько значимых проектов. В Красногорске в ближайшее время начнется строительство второй очереди жилого квартала комфорт-класса «Тетрис». ГК «Садовое кольцо» с 1 июля 2019 года работает по эскроу-счетам, перейдя на проектное финансирование ПАО «Сбербанк России».

Застройщик ООО СЗ «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ». Группа компаний «Садовое кольцо».

Место нахождения проектной декларации.