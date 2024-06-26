Сахар спас Татарстан от резкого скачка цен на продукты

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Республика
26 июня 2024  13:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Цены на продукты в Татарстане продолжают расти, но не так быстро, как могли бы. В мае годовая инфляция на продовольствие составила 9,5% по сравнению с 8,6% в апреле.

Эксперты отмечают, что сдерживающим фактором для роста цен стало увеличение предложения сахара на внутреннем рынке. Это произошло благодаря временным ограничениям на экспорт, которые вступили в силу в мае.

Аналитики отмечают, что увеличение доступности сахара для внутренних потребителей привело к замедлению роста цен на него в годовом выражении, что в свою очередь оказало сдерживающее влияние на общий уровень продовольственной инфляции.

В то же время на динамику цен на другие продукты питания повлияло сокращение предложения некоторых из них. Например, снижение импорта картофеля и яблок привело к ускорению роста цен на эти товары.

Напомним, что общая годовая инфляция в Татарстане в мае составила 8,4%. Для борьбы с инфляцией Банк России намерен и далее поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.

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