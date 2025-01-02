Сбои в системе отслеживания транспорта Нижнекамска: что происходит?

В Нижнекамске жители столкнулись с трудностями при отслеживании времени прибытия автобусов и трамваев. Причиной стало техническое нарушение в работе приложения «Нижнекамский транспорт». Об этом сообщили в телеграм-канале местной администрации.

Проблема возникла из-за сбоев у оператора спутниковой навигации. Приложение получает некорректные данные от GPS-устройств, что приводит к ошибкам в определении местоположения транспорта. В результате геоинформационные сервисы выдают неверную информацию о маршрутах и времени прибытия.

«Ошибки в геолокации вызваны неполадками в GPS-системе. Сейчас ведутся работы по устранению сбоя. Важно отметить, что электронная система оплаты проезда работает без сбоев», — уточнили в администрации.

Ожидается, что в ближайшее время технические неполадки будут устранены, и жители вновь смогут пользоваться приложением для удобного планирования поездок.