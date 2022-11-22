 Сбор могильного металлолома: на казанском Пороховом кладбище маргиналы спилили кресты и ограждения
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Сбор могильного металлолома: на казанском Пороховом кладбище маргиналы спилили кресты и ограждения

Блогер Евгений Хрусталев рассказывает о мистических местах, заброшенных зданиях и других артефактах городов. Он обнаружил, что на закрытом Пороховом кладбище неизвестные, не стесняясь, спилили могильные ограждения и кресты.

Город
22 ноября 2022  07:15
Автор:
Шахерезада Курбанова

«Бабушку пришли навестить»

Евгений рассказывает, что пошел на кладбище в поисках нового контента и фотографий для своего друга скульптора.

«У меня есть приятель, он изготавливает могильные памятники, но работает больше как скульптор. Он иногда просит для него смотреть какие-либо старые памятники, уникальные по форме и фотографировать их. По дружбе я ему отправляю фотки, если вижу что-то необычное»,  — рассказывает казанец.

Пороховое кладбище

Фото © Евгений Хрусталев

Как только Евгений зашел на кладбище, он увидел сваленные на землю оградки и кресты. Рядом маячил человек. 

«Я спросил у человека, который там был: „Что, металл собираете? “. Он говорит: „Нет, бабушку пришли навестить“. Но там было все понятно, потому что личности были, скажем так, маргинальные. Соответственно, место глухое, а их двое, я разбираться с ними не стал, поругался маленька и вызвал полицию»,  — продолжает историю собеседник.

Спиленные заборы на Пороховом кладбище

Фото: © Евгений Хрусталев

«Дадут максимум трое суток»

Через 15 минут приехала полиция, как раз в тот момент, когда мужчины начали загружать металлолом в тележку. Но, как выяснил,Евгений злоумышленникам грозит максимум трое суток.

«Их увезли в отдел, потому что от меня заявление приняли. Но полицейский сказал, что, скорее всего, ничего не будет им, максимум трое суток дадут. Чтобы принять заявление, думаю, что надо было потерпевших найти. Если бы я сказал, что с могилы моего родственника пропала оградка, тогда это уголовное дело, вплоть до вандализма»,  — поделился Хрусталев.

Спиленные заборы на Пороховом кладбище

Фото: © Евгений Хрусталев

По наблюдениям блогера, сейчас такие случаи встречаются на кладбищах редко. Это происходит в основном в деревнях.

«Суть в том, что такой металл не везде принимают, то есть видно же, что это оградка или кресты. Его надо либо пилить до неузнаваемой формы, либо найти тех, кто его принимает»,  — заметил Евгений.

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