Сборка автомата, экзамен по истории и другое: что проверяют у школьников на игре «Победа-24» в Казани

В столице Татарстана собрались школьники из 16 районов Татарстана на прохождение финальной игры республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2024».

Участвуют 160 ребят. Их проверяют на знание истории страны, оказания первой медпомощи, сбора и разбора автомата АК-47, использования противогаза и сдачу норм ГТО.

Кроме прочего, школьники пройдут тактическую игру на танковом полигоне – это 3 км на лыжах и различные испытания. Например, им нужно будет спасти раненного, метать гранаты и обойти зараженный участок.

«В числе основных целей данной военно-исторической игры — пропаганда патриотизма и гражданственности, подготовка молодежи к службе в армии, профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде», – объяснил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Военно-спортивная игра проводится с 2008 года. Мероприятие организовано при участии Российского военно-исторического общества (РВИО).