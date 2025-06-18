«СценАрт»: от эскиза пьесы - к спектаклю

Участники конкурса «СценАрт» напишут пьесы об интернет-мошенничестве и буллинге Фото: Аделина Молычева

В этом году организаторы получили заявки от 163 участников из 17 районов Татарстана. У каждого начинающего сценариста свой взгляд на мир и свои идеи. На очный этап пригласили авторов самых интересных сценариев.

Под руководством опытных экспертов из сферы театрального искусства молодежь училась писать сценарии на общественно значимые темы: интернет-мошенничество, буллинг, вербовка в деструктивные сообщества. Лучшие тексты уже этой осенью станут основой для театральных постановок.

Наставниками конкурсантов были режиссер-постановщик театра и кино, доцент кафедры режиссуры, кино и телевидения Казанского государственного института культуры Юлия Захарова и режиссер театра и кино, драматург, сценарист и актер, участник и лауреат международных театральных, драматургических конкурсов и кинофестивалей Булат Минкин. Они знают, как превратить идею в полноценный сценарий, чтобы зритель не ушел посреди спектакля.

В театре молодежь писала сценарии о своей жизни, где действующие лица - они сами. Участники конкурса прошли пятичасовой тренинг-интенсив и прослушали лекции от экспертов. Отдельный лекторий был посвящен теме информационной, идеологической и психологической безопасности. Эксперты рассказали о ловушках идеологических иллюзий, поделились, как распознать манипуляции и не дать разрушить себя.

Президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Алена Бакирова подчеркнула, что театр как место проведения конкурса выбран неслучайно. Здесь участники смогут погрузиться в атмосферу творчества, культуры, созидания и создать достойные театральные проекты.

- Рада видеть знакомые лица - тех, кто был с нами в прошлом году, и, конечно, новых участников. Я уверена: главное в любом проекте - это вы, участники. Без вашего вовлечения, смысла и энергии ничего бы не получилось. Будет ли в проекте душа, философия, эффективность, зависит только от вас. Поэтому надеюсь, что вы пришли с жаждой знаний, с желанием творить, расти и делиться, - отметила исполнительный директор республиканского конкурса сценаристов «СценАрт» Нургуль Сансызбаева.

«Я решил снова участвовать в «СценАрте», потому что это стимулирует двигаться дальше. Особенно интересно, когда твои работы пишутся не в стол, а находят своего зрителя. В прошлом году после завершения сценарного этапа нам дали возможность показать пьесу на сцене и даже сделали комикс. Было интересно попробовать новый для себя формат: раньше писал сценарии для кино, а тут нужно было подать свой текст как пьесу», - поделился впечатлениями Альберт Симендеев.

А вот мнение еще одной участницы конкурса Вероники Кулуевой: «Я почти 8 лет играла в театре и до сих пор горю этим делом. Когда узнала о конкурсе, сразу поняла: это мое. Конкурс нацелен на социальные темы, а я много лет занималась волонтерством, хочу написать пьесу именно об этом. У меня уже есть идея, она связана с личной трагедией человека, который нашел свое призвание в волонтерской деятельности. Подала заявку на конкурс, чтобы изучить азы драматургического искусства, понять, как устроена пьеса, получить базовые знания по драматургии, которые помогут начать писать».

Организаторы проекта рассказали, что «СценАрт» - это пример того, как творчество становится инструментом просвещения, диалога и взаимодействия, когда черновики превращаются в пьесы, а пьесы воплощаются в спектакли.

Это момент, когда театр встречается с реальностью, а финальный занавес - только начало.

Эскизы пьес, созданные конкурсантами, рассмотрят 30 экспертов. Авторов лучших идей наградят в День молодежи, 28 июня.

Валерия Анисимова