 «Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: депутат Шарафиев передал видеопривет из зоны СВО
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«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: депутат Шарафиев передал видеопривет из зоны СВО

Он выразил слова благодарности президенту республики Рустаму Минниханову «за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения».

Республика
15 декабря 2022  11:04
Автор:
Дамира Хайрулина

Видеопривет передал из зоны проведения спецоперации депутат Госсовета республики Татарстана Эдуард Шарафиев, ушедший на СВО добровольцем. Небольшой ролик воспроизвели в ходе проходящего сегодня тридцать восьмого заседания Госсовета Татарстана.

Шарафиев выразил слова благодарности президенту республики Рустаму Минниханову «за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения».

 

Фото: © Скриншот трансляции

«Вместе мы сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше. Мы все вместе отметили нашу общую победу», - сказал Шарафиев.

Напомним, депутат Эдуард Шарафиев подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации. После окончания контракта Шарафиев планирует вернуться домой и наладить работу гуманитарных экспедиций в зону СВО.

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