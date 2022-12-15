«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: депутат Шарафиев передал видеопривет из зоны СВО

Видеопривет передал из зоны проведения спецоперации депутат Госсовета республики Татарстана Эдуард Шарафиев, ушедший на СВО добровольцем. Небольшой ролик воспроизвели в ходе проходящего сегодня тридцать восьмого заседания Госсовета Татарстана.

Шарафиев выразил слова благодарности президенту республики Рустаму Минниханову «за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения».

Фото: © Скриншот трансляции

«Вместе мы сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше. Мы все вместе отметили нашу общую победу», - сказал Шарафиев.

Напомним, депутат Эдуард Шарафиев подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации. После окончания контракта Шарафиев планирует вернуться домой и наладить работу гуманитарных экспедиций в зону СВО.