Новый авиарейс в Белград запустили из Казани

Новый партнер Международного аэропорта «Казань» авиакомпания Air Serbia запустила новый прямой авиарейс из Казани в Белград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Летать в столицу Сербии самолеты авикомпании будут два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Перелеты будут выполняться на Airbus A319. Так, вылет будет отправляться из Белграда в 18:00, а прибывать в столицу РТ в 23:00. Вылет из Казани запланирован в 23:55, а прибытие в столицу Сербии на 03:05 следующего дня.

Длительность перелета составит четыре часа. Время в Сербии на один час опережает «московское».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 4 сентября из Пскова в Казань запустили прямой авиарейс. Авиарейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах CRJ 200, рассчитанных на 50 человек. Так, по средам самолет из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15; по воскресеньям из Казани в Псков самолет будет приземляться в 20:55, вылет из Пскова в Казань в 21:45. Кроме того, что Red Wings продлил продажу билетов на международные рейсы из Казани на осенне-зимний сезон, то есть с 30 октября до 30 марта 2023 года.