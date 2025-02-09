Сегодня Луна приблизится к Марсу над Казанью

news_top_970_100
Республика
9 февраля 2025  13:31

Небо над Казанью подарит жителям уникальное зрелище сегодня, 9 февраля: Луна "затмит" Марс, создавая иллюзию поглощения красной планеты. В Казани это небесное свидание можно наблюдать около 23:03, а в Набережных Челнах – с 22:50 до 23:14. Чтобы в полной мере насладиться этим астрономическим событием, рекомендуется воспользоваться телескопом или биноклем – они помогут увидеть детали, которые не различимы невооруженным глазом. Стоит отметить, что до конца февраля произойдет еще два затмения, но, к сожалению, они не будут видны в России.

news_right_column_240_400
Новости
Переправа Аракчино - Верхний Услон откроется завтра
«Волга Автодор» перешла в руки Руслана Хайруллина
Сегодня Луна приблизится к Марсу над Казанью
«Рубин» завершил турецкий сбор поражением от «Нефтчи»
На берегу Казанки вырастет современный деловой центр
В Татарстане взлетели закупочные цены на молоко
Малые хозяйства Татарстана: Рост производства и господдержка
Татары вошли в топ самых выносливых народов России по версии Genotek