Сегодня Луна приблизится к Марсу над Казанью

Небо над Казанью подарит жителям уникальное зрелище сегодня, 9 февраля: Луна "затмит" Марс, создавая иллюзию поглощения красной планеты. В Казани это небесное свидание можно наблюдать около 23:03, а в Набережных Челнах – с 22:50 до 23:14. Чтобы в полной мере насладиться этим астрономическим событием, рекомендуется воспользоваться телескопом или биноклем – они помогут увидеть детали, которые не различимы невооруженным глазом. Стоит отметить, что до конца февраля произойдет еще два затмения, но, к сожалению, они не будут видны в России.