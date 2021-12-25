 «Сегодня мы имеем неплохую цифру»: в Татарстане от коронавируса привилось 92% населения от плана
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«Сегодня мы имеем неплохую цифру»: в Татарстане от коронавируса привилось 92% населения от плана

Всего вакцинированы более 2 млн человек.

Республика
25 декабря 2021  12:57
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане от коронавируса привилось 92% населения от плана. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Сегодня мы имеем неплохую цифру. Она практически 92% от того самого количества нас с вами [взрослого населения]» — отметила она.

Всего в Татарстане вакцинированы более 2 млн человек. Для достижения 80% коллективного иммунитета необходимо привить еще 2,4 млн татарстанцев.

Ранее «КВ» сообщали, что в России уровень коллективного иммунитета составил 59,4%.

 

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