«Сегодня мы имеем неплохую цифру»: в Татарстане от коронавируса привилось 92% населения от плана

В Татарстане от коронавируса привилось 92% населения от плана. Об этом в интервью «Татарстан-24» сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Сегодня мы имеем неплохую цифру. Она практически 92% от того самого количества нас с вами [взрослого населения]» — отметила она.

Всего в Татарстане вакцинированы более 2 млн человек. Для достижения 80% коллективного иммунитета необходимо привить еще 2,4 млн татарстанцев.

Ранее «КВ» сообщали, что в России уровень коллективного иммунитета составил 59,4%.