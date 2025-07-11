Сегодня на бульваре Серова в Казани пройдет особенный концерт

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Город
11 июля 2025  09:42
Автор:
Елизавета Черкина

В 19.00 на инклюзивном бульваре (ул. Серова) группа VB music — трио незрячих музыкантов Владимира Ненастина, Булата Минуллина и Евгения Петрова — представит казанцам душевную программу, сообщается на сайте мэрии Казани. В их исполнении прозвучат каверы на легенды русского рока («Кино», «Чайф», «Чиж»), авторские композиции и избранные хиты.  
Этот бесплатный концерт станет не только музыкальным подарком, но и примером безграничности творчества. Артисты приглашают всех желающих разделить с ними вечер настоящей живой музыки под открытым небом. Приходите поддержать талантливых исполнителей и зарядиться эмоциями!
 

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