Сегодня на бульваре Серова в Казани пройдет особенный концерт

В 19.00 на инклюзивном бульваре (ул. Серова) группа VB music — трио незрячих музыкантов Владимира Ненастина, Булата Минуллина и Евгения Петрова — представит казанцам душевную программу, сообщается на сайте мэрии Казани. В их исполнении прозвучат каверы на легенды русского рока («Кино», «Чайф», «Чиж»), авторские композиции и избранные хиты.

Этот бесплатный концерт станет не только музыкальным подарком, но и примером безграничности творчества. Артисты приглашают всех желающих разделить с ними вечер настоящей живой музыки под открытым небом. Приходите поддержать талантливых исполнителей и зарядиться эмоциями!

