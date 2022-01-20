В уборке снега с улиц Казани задействованы 402 единицы спецтехники

Сегодня в уборке снега с улиц Казани задействованы 402 единицы специальной техники и 564 дорожных рабочих. Об этом сообщает мэрия.

Среди вышедшей на улицы техники 55 комбинированных дорожных машин, 127 самосвалов, 72 фронтальных погрузчика, 41 мини-погрузчик «Барсик» и другая техника.

Вывоз снега запланирован с улиц Аграрная, Амирхана, Баумана, Беломорская,, Васильченко, Гвардейская, Голубятникова, Девятаева, Ершова, Зорге, Камала, Кутуя, Ломжинская, Лумумбы, Нариманова, Пушкина, Татарстан, Тинчурина, Цеткин, Чапаева, Челюскина, Чистопольская, Мамадышского, Сибирского трактов и других.

Также снегоуборочная техника направлена в микрорайоны Грабарский и «Салават Купере».

Напомним, за вчерашний день с улиц города вывезено 15 тыс. 450 тонн осадков, а всего с начала зимнего сезона — 441 тыс. 679 тонн.

Ранее «КВ» писали, что вчера из-за выпавшего снега на дорогах Казани образовались девятибалльные пробки. В автомобильных заторах стояли улицы Ершова и Декабристов.