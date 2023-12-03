Сегодня отмечается День неизвестного солдата

Военный комиссар РТ Сергей Погодин рассказал о сегодняшней торжественной дате – Дне Неизвестного солдата. Он сообщил, что именно 3 декабря в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Кремля в Александровском саду. С тех пор этот мемориал у кремлевской стены стал символом для тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие и где они погребены.

«Чествуя наших героев, приближавших Победу на фронте и в тылу, ветеранов-победителей, доживших до этого светлого, радостного дня, участников боевых действий послевоенного времени, мы склоняем свои головы перед теми, чей подвиг остался неизвестным», – подчеркнул военком. Отдавая дань памяти и глубочайшего уважения тем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага, мы увековечиваем подвиг тысяч и тысяч наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг, указал Погодин.

«Имя твое неизвестно — подвиг твой бессмертен. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто" стали символом этого памятного дня. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины», — закончил он.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов по случаю Дня памяти и скорби к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду заявил, что «мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир».