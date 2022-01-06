Сегодня в Казани на уборку улиц вышли 478 рабочих и 379 единиц техники

Сегодня днем на уборку снега с казанских улиц вышли 478 дорожных рабочих и 379 единиц специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«За минувшие сутки с улиц вывезено 15 830 тонн снега, а всего с начала зимнего сезона — более 230 тыс. тонн снега», — говорится на сайте исполкома.

На дорогах за сутки использовали 283 тонны реагента и 599 тонн песко-соляной смеси.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в республике ожидается метель, гололед и ветер порывами до 15 м/с. Также в Татарстане прогнозируют ухудшение видимости на дорогах.