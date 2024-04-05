Сегодня в Казани пройдет рейд ГИБДД

Сотрудники ДПС проявят особое внимание на профилактику нарушений, связанных с вождением в пьяном виде.

«Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут грубые нарушения ПДД, включая управление транспортными средством в состоянии опьянения, не имея права управления, будучи лишенным права управления транспортными средствами, проезд на запрещающий сигнал светофора. Также при несении службы сотрудники полиции будут пресекать нарушения сроков оплаты штрафов по делам об административных правонарушениях, нарушения требований Правил пешими участниками дорожного движения»., - прокомментировал врио заместителья начальника Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани капитан полиции Рафаэль Абдряхимов.

Рейд по городу пройдет 5 апреля 2024 года с 19:00 до 01:00.