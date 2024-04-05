Сегодня в Казани пройдет рейд ГИБДД

Мероприятие направлена на предупреждение нарушений ПДД, способных вызвать аварийные ситуации. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

news_top_970_100
Город
5 апреля 2024  11:54
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники ДПС проявят особое внимание на профилактику нарушений, связанных с вождением в пьяном виде.

«Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции будут грубые нарушения ПДД, включая управление транспортными средством в состоянии опьянения, не имея права управления, будучи лишенным права управления транспортными средствами, проезд на запрещающий сигнал светофора. Также при несении службы сотрудники полиции будут пресекать нарушения сроков оплаты штрафов по делам об административных правонарушениях, нарушения требований Правил пешими участниками дорожного движения»., - прокомментировал врио заместителья начальника Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани капитан полиции Рафаэль Абдряхимов.

Рейд по городу пройдет 5 апреля 2024 года с 19:00 до 01:00.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Столица Татарстана ожидает приезд 80 делегаций на «KazanForum»
Набережные Челны обогнали Казань по уровню заработной платы среди российских регионов
Сегодня в Казани пройдет рейд ГИБДД
Казанский аэропорт закупит детекторы для моментального обнаружения взрывчатки
В Казани сегодня в честь месяца Рамадан работает бесплатный автобус
Жить с оптимизмом ветеранам помогает творчество
В Казани жители двух районов останутся на два дня без воды
«Дети Ау. Искусство маленьких шагов»: как развить в ребенке творческий потенциал