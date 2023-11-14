Сегодня в Минмолодежи РТ началась защита проектов по работе с подрастающим поколением

Грантовый конкурс на 50 млн рублей для учреждений, занимающихся работой с молодежью в районах, проводит в настоящее время Министерство молодежи РТ. Уже подано 89 заявок из 41 муниципального образования Татарстана.

«Конкурс проводится третий год подряд при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Учреждения на местах получают возможность значительно усилить реализацию приоритетных направлений в своем городе и районе с разными категориями молодежи. Особое внимание при отборе обратим на проекты по поддержке традиционных семейных ценностей, патриотическому воспитанию, работу с сельской и работающей молодёжью, подростками, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также так называемую «невовлеченную» категорию», – рассказал немного об этом конкурсе министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Яркий пример рассматриваемых проектов – «Счастливы вместе» из Альметьевского района. Он направлен на снижение количества разводов среди молодых семей. С ними будут работать психологи, пройдут тренинги, мероприятия, направленные на сплочение и запланирована обучающая программа прикладной психологии для семей.

Другой проект представил Высокогорский район. Здесь планируют и в следующем году провести семидневный Республиканский открытый слет палаточных лагерей «БиекТау». Организаторы отмечают, что слет выступает площадкой для обмена опытом, также здесь планируется проведение курсов повышения квалификации. Участниками станут представители летнего отдыха других районов Татарстана и близлежащих регионов. А Атнинский район хочет проводить школу актива для сельской молодежи. Участники примут участие в мастер-классах, вместе с приглашенными спикерами будут разрабатывать проекты и в конце пройдет защита, лучшие проекты будут поданы на федеральные грантовые конкурсы.

По результатам прошлогоднего отбора, поддержку на общую сумму в 50 млн получили 60 учреждений молодежной политики из 37 муниципальных образований РТ.