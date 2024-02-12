Сегодня в регионах России стартуют чемпионаты по профессиональному мастерству

Сегодня, 12 февраля, начинаются региональные этапы самого масштабного мероприятия в системе среднего профессионального образования, пишет Министерство образования и науки РТ.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и развитие кадрового потенциала.

Оно уже объединило больше 120 тысяч человек, а в 2024 году ожидается, что к нему присоединятся порядка 200 тысяч. Это школьники от 14 лет и студенты колледжей и техникумов. Они продемонстрируют свои профессиональные навыки по 267 ключевым и инновационным направлениям, значимым для экономики России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что победители и призеры получат возможность пройти стажировки и трудоустроиться в ведущие компании страны.

Состязания проводятся в несколько этапов с февраля по апрель. Конкурсанты, продемонстрировавшие лучшие результаты, представят свои регионы на итоговых соревнованиях в мае-июле. Финалы состоятся осенью.