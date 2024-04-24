Сегодня в Татарстане на железных дорогах пройдет день пассажиров

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Республика
24 апреля 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Акция «День пассажира» сегодня пройдет в Татарстане, где города и села связывают железные дороги. Так, у татарстанцев в этот день есть возможность задать свои вопросы и предложить улучшения по организации перевозок.

Например, в Кукморе День пассажира пройдет до 10:00, затем переместится в электричку Казань-Бурундуки с 14:19 до 15:05. На станции «Компрессорный» акция уже состоялась.

Отмечается, что День пассажира проводится регулярно для улучшения качества обслуживания пассажиров. Каждое обращение официально регистрируется.

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