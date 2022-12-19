Сегодня в Татарстане прогнозируются снежные заносы и до -8 градусов

На территории Татарстана сегодня, 19 декабря, ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Возможны снег и мокрый снег, в отдельных районах метель, гололед. Ветер днем порывами может достигать 15-17 м/с. Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, на западе до -8 градусов по Цельсию. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

Завтра, 20 декабря, синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -12 до -17 градусах, при прояснениях до -22 градусов. Днем от -6 до -11 градусов, местами на востоке до -15 градусов. На дорогах сильная гололедица.

В среду, 21 декабря, будет так же небольшой снег. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -11 до -16 градусов, при прояснениях до 20 градусов мороза. Днем прогнозируется от -5 до -10 градусов, местами на востоке до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Напомним, что сегодня в Татарстане сохранится существенное ухудшение погодных условий, которые возникли из-за активного юго-западного циклона.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня на федеральных и региональных трассах Татарстана распоряжением ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сняли ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов, которее действовало из-за плохих погодных условий.