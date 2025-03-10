Сегодня закрывается ледовая переправа «Аракчино-Верхний Услон»

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Республика
10 марта 2025  15:47
Автор:
Владислав Косолапкин

Переправа закроется для проезда в 23 часа 10 марта. В ГУ МЧС РФ по РТ объяснили, что такое решение в связи с сильным потеплением.

Ожидается, что по тем же причинам завтра с 7 часов закроется еще одна ледовая переправа: «Зеленодольск - Нижние Вязовые».

МЧС напоминает, что выезд автотранспорта на лёд вне ледовых переправ запрещён и наказуем. Предусмотрен административный штраф: для граждан — от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 7000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 70 000 рублей.

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