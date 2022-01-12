«Сейчас в разы увеличилось число людей с паническими атаками»: как нейроковид доводит до депрессии

Коронавирус стал оказывать влияние на пожилых людей, но и молодежь. Он стал обострять не только болезни сердца, но и усилил давление на мозг человека. Помимо того, что ковид обостряет хронические заболевания, теперь оказывает он оказывает влияние и на психическое состояние человека, породив такое понятие, как нейроковид. Люди стали чаще испытывать головные боли, панические атаки, снизилась работоспособность.

Как нейроковид влияет на человека, как с этим справить, проявляется ли он у детей и разовьется ли он у человека болезнь Альцгеймера – читайте в нашем материале.

«Пациенты стали говорить о том, что у них ухудшилась работоспособность»

Заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, заслуженный врач РТ Эдуард Якупов отметил, что термин нейроковида вошел в практику не только неврологов, но о том, что после просто ковида возникают последствия вроде инсульта, депрессия, тревога и учащение панических атак, слышал и любой обыватель.

«И те, кто перенес ковид, чувствуют это. Что в течение 1-1,5 месяца, а то и дольше, их это беспокоит, пациенты говорят о том, что не могут работать, как прежде, ухудшилась память. Здесь есть два важных момента, первое – это то, что вирус ковида непосредственно влияет на повреждение головного мозга и на разные его отделы, которые, например, отвечают за тревогу», — сказал специалист.

Он отметил, что человек может испытывать после ковида панические атаки, которые мешают жить, любить и наслаждаться жизнью. И все это создает тот самый клубок проблем, который и называется нейроковидом.

«Второй момент, который тоже очень важный – это повреждение так называемых мелких сосудов. Если раньше мы говорили о том, что ковид влияет на пожилых людей, полных и так далее, то сейчас видим, что коронавирус не щадит молодых людей», — поделился эксперт.

Врач добавил, что речь идет не только о тревоге и депрессии, но и о нарушении обоняния. Сейчас появился даже такой термин, как лонгковид – долгая проблема, которая длится полгода и больше.

«И эти проблемы мы будем расхлебывать еще долго, и нагрузка на систему здравоохранения будет длится еще большое количество времени», – отметил он.

«Ковид усугубляет течение мигрени у многих людей»

Якупов подчеркнул, что после ковида лавинообразно увеличилось количество людей, которые жалуются не только на панические атаки, но и на головные боли.

«Ковид усугубляет течение мигрени у многих людей. Если у кого-то головные боли раз в полгода, но потом человек перенес коронавирус – и они могут появляться у него все чаще и чаще. И согласно исследованию британских ученых, это не связано с прямым действием на мозг ковида, а связано с тем, что люди очень часто приходят в депрессивное состояние. И это усугубляет течение головных болей», — заявил ученый.

По его словам, за эти два года ковида он видит, что с тревогой, с клиническими расстройствами и нарушениями памяти в клиники обращается все больше людей. По данным американских ученых: 45% перенесших коронавирус имею проблемы с когнитивными расстройствами, то есть испытывают симптомы нейроковида.

«Существуют гипотезы о том, что нейроковид может развить болезнь Альцгеймера»

Эдуард Якупов рассказал, что французские ученые сделали предположение о том, что ковид усугубляет дегенеративные процессы в мозге. То есть те самые процессы, которые ведут к болезни Альцгеймера.

«Говорить на сегодняшнем этапе развития коронавируса, что сто процентов он усиливает эту болезнь – нельзя. Но такие гипотезы уже существуют – о том, что нейроковид в отдаленной перспективе может приводить к усугублению дегенеративных процессов», — добавил специалист.

«Нейроковид бывает и у детей»

Ученый сказал, что нейроковид бывает и у детей, ведь ребенок имеет не до конца сформированную нервную систему, ведь окончательное развитие мозга заканчивается, где-то к 21-24 годам.

«Так вот, дети не имеют устойчивой нервной системы, перенесение ковида выбивает их из седла в первую очередь, и в первую очередь у них страдает вегетативная нервная система, то есть у них появляются обмороки, тревога, головная боль. И с приходом омикрона эти проявления будут увеличиваться», — подытожил Якупов.