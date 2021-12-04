Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани

Противники QR-кодов подали в исполком столицы Татарстана заявку на проведение очередного митинга. Собрать его хотят в уже в декабре. Об этом «КВ» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Цель митинга — «выражение протеста против принудительной вакцинации, куар-кодов, сегрегации общества на вакцинированных и не вакцинированных».

Одним из активистов митинга, который координирует других участников, стал Александр Егоров. Мужчина известен как участник движения «Союза ССР», который отрицает легитимность России как государства, движение часто называют сектой. В руки нашему изданию попал «временный паспорт гражданина СССР» на имя Александра Егорова. Егоров, как и другие активисты этого движения, считает себя гражданином СССР, а существование России — «временной оккупацией» страны.

Представители секты «Союз ССР» отрицают легитимность России, и считают себя гражданами Советского Союза. По данным ФСБ России, в 2018 году у движения было 150 тыс. последователей. Сторонники восстановления СССР также отрицают опасность коронавируса.

Напомним, что в конце ноября у стен казанского Кремля уже проходил митинг по отмене QR-кодов. Основу немногочисленного митинга составили члены отделения «Яблока», участники движения «Союз ССР» и пожилые женщины.