 Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
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Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани

В конце ноября у стен казанского Кремля уже проходил митинг по отмене QR-кодов.

Истории
4 декабря 2021  12:57
Автор:
Эдуард Салихов

Противники QR-кодов подали в исполком столицы Татарстана заявку на проведение очередного митинга. Собрать его хотят в уже в декабре. Об этом «КВ» рассказал источник, знакомый с ситуацией. 

Цель митинга — «выражение протеста против принудительной вакцинации, куар-кодов, сегрегации общества на вакцинированных и не вакцинированных».

Одним из активистов митинга, который координирует других участников, стал Александр Егоров. Мужчина известен как участник движения «Союза ССР», который отрицает легитимность России как государства, движение часто называют сектой. В руки нашему изданию попал «временный паспорт гражданина СССР» на имя Александра Егорова. Егоров, как и другие активисты этого движения, считает себя гражданином СССР, а существование России — «временной оккупацией» страны. 

Представители секты «Союз ССР» отрицают легитимность России, и считают себя гражданами Советского Союза. По данным ФСБ России, в 2018 году у движения было 150 тыс. последователей. Сторонники восстановления СССР также отрицают опасность коронавируса. 

Напомним, что в конце ноября у стен казанского Кремля уже проходил митинг по отмене QR-кодов. Основу немногочисленного митинга составили члены отделения «Яблока», участники движения «Союз ССР» и пожилые женщины.

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Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
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