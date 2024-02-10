Сельские медучреждения Татарстана получили 1,8 тысяч единиц оборудования

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Республика
10 февраля 2024  10:50
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2023 году в медицинские учреждения, расположенные в сельской местности, поступило 1,8 тысяч единиц оборудования. Это передвижные рентген-аппараты, эндоскопические системы, УЗИ-аппараты и другое. 

Так, Центральные районные больницы Азнакаевского, Сабинского, Нурлатского и Сармановского районов получили компьютерные томографы. В 17 объектов здравоохранения отправились маммографы, обеспечивающие качественную рентгенографию молочных желёз и позволяющие диагностировать рак. 20 стационарных рентген-аппаратов уже используются татарстанцами.  

38 районных фельдшерско-акушерских пункта заменили дефибрилляторы автоматической работы и получили дыхательные аппараты.

Оснащение медучреждений Республики Татарстан высокотехнологичным оборудованием стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в рамках которого была запущена федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Нацпроекты реализуются по поручению Президента РФ Владимира Путина.

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