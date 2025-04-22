Сельхозярмарки Татарстана привлекли товаров на 400 млн рублей

С 15 марта за шесть недель на сельскохозяйственные ярмарки Татарстана поставили продукции почти на 400 млн рублей. Основу ассортимента составили 587,6 тонны овощей, включая 335 тонн картофеля. Покупателям также предложили 115 тонн молока, 181,9 тонны сахара, свыше 1 млн яиц и 470,1 тонны мяса.

Доставку товаров обеспечили 4,7 тыс. автомобилей. Сезон завершится 27 апреля заключительной ярмаркой.

Мероприятия направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».