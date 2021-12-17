Сельхозярмарки в Казани откроются 18 декабря

В Казани, 18 декабря, откроется традиционная субботняя сельскохозяйственная ярмарка. Казанцы смогут приобрести фермерскую продукцию муниципальных районов республики в 15 точках города с шести утра до двенадцати часов дня, сообщает пресс-служба мэрии города.

На рынке будут представлены овощи, фрукты, мясо, яйца, молочная продукция, а также другие товары. В ярмарке участвуют 22 района Татарстана и 22 организации агропромышленного комплекса республики.

По желанию жителей ЖК «Салават Купере» ярмарка будет организована на стоянке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново. Также ежедневно торговля ведется на 8 палаточных площадках, со списком адресов можете ознакомиться на сайте мэрии Казани.