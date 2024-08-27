Семь нетрезвых водителей задержано в Казани за ночь

В прошедшую ночь сотрудники полка дорожно-патрульной службы Казани выявили 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них отказались от освидетельствования, один был задержан за передачу управления автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

У остальных троих водителей алкотестер показал следующие результаты — 0,564 мг/л, 0,786 мг/л и 0,260 мг/л.

В отношении всех водителей составлены административные материалы по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях. Их автомобили помещены на специализированную стоянку.

В ближайшее время суд лишит нарушителей права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Некоторые из них продадут свои автомобили и заплатят штраф в размере 30 000 рублей, став пешеходами.