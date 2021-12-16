 Семь районов Татарстана вошли в новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие за выходные»
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Семь районов Татарстана вошли в новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие за выходные»

«1001 удовольствие за выходные» — двухдневное путешествие, стоимостью 2,7 тыс. рублей с одного человека по выбранной программе. 

Республика
16 декабря 2021  19:43
Автор:
Эдуард Салихов

Семь районов Татарстана вошли в новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие за выходные». Среди них Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Во всех туристических центрах, которые включены в эту программы, есть специальные новогодние программы. Например, в Великом Болгаре планируется костюмированная встреча Деда Мороза» — заявил Иванов. 

«1001 удовольствие за выходные» — двухдневное путешествие, стоимостью 2,7 тыс. рублей с одного человека. В эту стоимость входит проживание в местной гостинице — одна ночь в двухместном номере, два обеда и завтрак, два экскурсий по выбранной программе. 

Так, в Елабуге пройдут кулинарные мастер-классы, в Алексеевском районе — экскурсия по фабрике художественного ткачества, в Рыбной Слободе — посещение дикой фермы, в Камском Устье туристы смогут попробовать французский сыр и порыбачить, а в Сабинском районе — посетить все туристических аттракции.

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