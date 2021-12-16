Семь районов Татарстана вошли в новогоднюю версию «1000 и одно удовольствие за выходные». Среди них Болгар, Елабуга, Чистополь, Рыбная Слобода, Камское Устье, Алексеевский и Сабинский районы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Во всех туристических центрах, которые включены в эту программы, есть специальные новогодние программы. Например, в Великом Болгаре планируется костюмированная встреча Деда Мороза» — заявил Иванов.

«1001 удовольствие за выходные» — двухдневное путешествие, стоимостью 2,7 тыс. рублей с одного человека. В эту стоимость входит проживание в местной гостинице — одна ночь в двухместном номере, два обеда и завтрак, два экскурсий по выбранной программе.

Так, в Елабуге пройдут кулинарные мастер-классы, в Алексеевском районе — экскурсия по фабрике художественного ткачества, в Рыбной Слободе — посещение дикой фермы, в Камском Устье туристы смогут попробовать французский сыр и порыбачить, а в Сабинском районе — посетить все туристических аттракции.