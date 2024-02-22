Семь татарстанцев получили почетные звания и медали «За доблестный труд»

Раис РТ Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетных званий и награждении медалью «За доблестный труд» – это:

- главврач Лаишевской ЦРБ Елена Коробова, получившая звание заслуженного врача РТ за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний плодотворный труд.

- учитель русского языка и литературы в Столбищенской средней общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза А. П. Малышева Наталья Шмелева, ставшая заслуженным учителем республики.

- бригадир 1-й бригады сабинского сельскохозяйственного предприятия «Шытсу» Илгиз Салихов, которого отметили званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ» за вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний плодотворный труд.

- директор ООО «Симет» Шамиль Зайнутдинов, получивший медаль «За доблестный труд» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд.

- лаборант Буинского хлебозавода Лилия Багитова, объявленная заслуженным работником пищевой промышленности РТ.

- начальник отдела автоматизации систем управления производством Булочно-кондитерского комбината Павел Вяткин также стал заслуженным работником пищевой промышленности РТ.

- и наладчик оборудования в производстве пищевой продукции хлебобулочного цеха Булочно-кондитерского комбината Ирина Никитина – заслуженный работник пищевой промышленности РТ.