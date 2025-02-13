Семь жителей РТ предстанут перед судом за фиктивную регистрацию более 3 тыс. мигрантов

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Республика
13 февраля 2025  16:00

Следственный комитет РФ по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении семерых жителей республики, обвиняемых в незаконной регистрации более трех тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год обвиняемые систематически нарушали миграционное законодательство. Они оформляли поддельные договоры аренды жилья и трудоустройства для иностранцев, которые фактически не проживали и не работали по указанным адресам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет, что является серьезным нарушением закона.

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