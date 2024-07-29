Семьдесят две «Точки роста» появится в сельских школах Татарстана

Для создания в республике центров естественнонаучного и технологического образования выделят почти 160 млн рублей из бюджетов разных уровней. На сегодняшний день охват Татарстана проектом «Точка роста» составляет 31%.

Подробнее об этом рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева.

В прошлом году количество «Точек роста» в РТ составляло 436, еще 72 образовательных центра появится в регионе в этом году. В кабинетах школ уже ведутся ремонтные работы, закупается оборудование для них: цифровые микроскопы, роботы и многое другое. Планируется открыть их к началу учебного года.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование».