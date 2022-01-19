Семье фронтовика из Татарстана вернули утерянную боевую медаль

Семье фронтовика из Татарстана Ивана Дубровина вернули медаль «За боевые заслуги», которую их предок, вероятнее всего, потерял во время боя. Значимую находку семье вручили в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства молодежи Татарстана.

Медаль нашли поисковики около города Мариямполе в Литве осенью прошлого года. Для семьи фронтовика эта медаль имеет большое значение, потому что это единственная оставшаяся медаль предка, остальные были украдены в 90-е. Сам же Иван Дубровин родом из селв Ключищи Арского района Татарстана.

«Эта медаль была у него самая первая, солдатская, он часто вспоминал о ней и тихонечко говорил: «где-то я ее потерял». Спасибо всем за то, что есть люди, которые занимаются поиском для того, чтобы увековечить нашу победу, чтобы будущее поколение о ней помнило», – заключил старший сын фронтовика Василий Дубровин.