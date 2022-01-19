 Семье фронтовика из Татарстана вернули утерянную боевую медаль
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Семье фронтовика из Татарстана вернули утерянную боевую медаль

Медаль нашли поисковики в Литве.

Город
19 января 2022  15:21
Автор:
Ольга Ильина

Семье фронтовика из Татарстана Ивана Дубровина вернули медаль «За боевые заслуги», которую их предок, вероятнее всего, потерял во время боя. Значимую находку семье вручили в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства молодежи Татарстана.

Медаль нашли поисковики около города Мариямполе в Литве осенью прошлого года. Для семьи фронтовика эта медаль имеет большое значение, потому что это единственная оставшаяся медаль предка, остальные были украдены в 90-е. Сам же Иван Дубровин родом из селв Ключищи Арского района Татарстана. 

«Эта медаль была у него самая первая, солдатская, он часто вспоминал о ней и тихонечко говорил: «где-то я ее потерял». Спасибо всем за то, что есть люди, которые занимаются поиском для того, чтобы увековечить нашу победу, чтобы будущее поколение о ней помнило», – заключил старший сын фронтовика Василий Дубровин.

 

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