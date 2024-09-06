Семейное селфи на выборах в Татарстане можно обменять на iPhone или Lada

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Республика
6 сентября 2024  08:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане избирателей, пришедших на выборы 8 сентября всей семьей, ждет возможность выиграть ценные призы, включая iPhone 15 и автомобиль Lada. Для участия в республиканском фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга нужно сделать семейное фото или селфи на фоне избирательного участка (не внутри) и опубликовать его в соцсетях с 7:00 до 20:00 в день голосования.

Важно, чтобы на снимке был виден браслет, подтверждающий участие в голосовании, а публикация сопровождалась обязательными хэштегами.

Розыгрыш призов пройдет в прямом эфире на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте. В течение дня каждый час будут разыгрываться iPhone 15 (всего 12 штук), а имя обладателя автомобиля станет известно в 20:20.

В конкурсе могут участвовать жители Татарстана старше 18 лет, имеющие постоянную прописку. Организаторы подчеркивают, что фотоконкурс не является лотереей или рекламной акцией, участие в нем добровольное и бесплатное.

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