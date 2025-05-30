Семейные выходные в Казани: как отпраздновать Международный день защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только повод вспомнить о правах и проблемах, но и просто приятно провести время всей семьей. Благо в Казани на ближайшие выходные запланированы десятки разнообразных мероприятий в разных районах города. Подробнее - в сегодняшнем материале «КВ».

Суббота, 31 мая

Каждый малыш в Казани сможет почувствовать себя настоящим машинистом, прокатившись на детской железной дороге. Ее открытие пройдет в ЖМ «Залесный», программа события включает в себя концерт детских творческих коллективов. Для того, чтобы проехаться на аттракционе бесплатно, нужно будет получить пригласительный билет в здании вокзала ЖД-станции «Молодежная». Старт мероприятия назначен на 8:30.

Ребята с ОВЗ могут пройти музыкальные прослушивания в компании аниматоров и принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Творческий фестиваль «Дорогую добра» начнется в 10 часов в Горкинско-Ометьевском лесу и продлится до 15 часов.

Юные жители ЖК «Салават Купере» смогут ощутить себя настоящими предпринимателями и прокачать свои навыки торговли, посетив детскую барахолку в местном парке. Ребята смогут продать или обменять свои вещи, однако для этого нужно зарегистрироваться в Telegram-канале парка. Торговая площадка будет работать с 10:00 до 13:00.

Детский праздник с концертом, мастер классами и ярмаркой от Казанского молодежного центра им.А.Гайдара стартует в 11 часов в парке «Крылья Советов».

А у озера Комсомольское пройдет эко-акция от «Русского географического общества». Юные борцы за чистоту окружающей среды смогут принять участие в географическом квесте-игре с 11 часов.

Кульминацией праздничной программы в субботу станет отчетный концерт школы вокала Айгуль Зариповой, который начнется в 16 часов в детском парке «Елмай». Его гостей ждет розыгрыш подарков!

Воскресенье, 1 июня

Театрализованный концерт «Счастье, солнце, дружба» в парке у ДК им.Саид-Галиева откроет праздничную программу в первый день лета. С 10 часов на сцене выступят детские коллективы ДК, гостей мероприятия также ожидают интерактивы и фотовыставка народной студии «Казан».

А в центре Казани, в парке «Черное озеро» пройдет судомодельная регата. Помимо традиционной гонки радиоуправляемых моделей, ее участники будут соревноваться в «Утином футболе». Начало в 10 часов.

Ценителей музыки и танцев приглашают на детский брейк-данс баттл на набережной Казанки. Для участия требуется регистрация по ссылке. В роли ведущего события выступит MC Stop the Panic. Мероприятие пройдет с 11 до 19 часов.

Шанс получить приз за самое креативное оформление детской коляски на параде «Белекеч Фест» от ДК Железнодорожников. Событие пройдет с 11 до 15 часов в парке «Сосновая роща», его гостей, помимо конкурса ожидает праздничная программа.

Посетителей зоопарка «Река Замбези» ждет театрализованное представление «Здравствуй лето!» и другие активности, которые стартуют в 11:00.

Ценителей искусства приглашают в сквер им.Аксенова, где развернется выставка «В кадре», покажут разнообразные творческие номера, театральные кино-этюды, игры и съемки финальной массовой сцены фильма «Классный агент». Начало - в 11:30.

Экофестиваль от компании «СИБУР» приглашает гостей на инклюзивный бульвар на улице Серова с 12 до 16 часов. Их ждут ярмарка, экоуроки, тематическая викторина, игра в боччу и много другое.

В ЦПКиО им. Горького с 13 до 18 часов пройдет детский показ мод.

В Нацмузее РТ тематические мероприятия пройдут в течение всего дня. В разное время там можно будет посетить мини-спектакль, квест-игру, экскурсии и концерт.

Главная сцена праздника расположится в детском парке «Елмай». С 12 до 21 часов там можно будет не только поиграть или принять участие в мастер-классах, но и выбрать детский клуб от МБУ «Подросток» по вкусу. Хедлайнером концерта станет группа Just Brass.

Понедельник, 2 июня

В ЖК «Салават Купере» праздник с выступлением творческих коллективов, играми и конкурсами начнется в 15 часов.

Семейный татарский праздник «Алмаш» также начнется в 15 часов на площадке у КЦ «Московский». Помимо развлекательных активностей, его гостей ждет лекция от доктора филологических наук Алексея Арзамазова об эффективном изучении родных языков.

В Дербышках на сцене сквера на улице Мира покажут музыкально-театрализованную постановку «Воспитанный ребенок», в основу ее сюжета легли произведения Габдуллы Тукая. В программе праздника: семейная дискотека, эко-квест и зона настольных игр. Начало в 18 часов.