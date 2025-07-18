Семейный дом в Казани отметил день рождения

В Казани уже 12 лет реализуется уникальный для страны проект - при Детской республиканской клинической больнице открыт Семейный дом, где бесплатно в комфортных условиях живут родители с детьми, проходящими длительное лечение в отделениях онкологии, реанимации, реабилитации.

Фото: Эля Миниханова

Семейный дом 10 июля отметил день рождения в кругу верных друзей, детей и родителей. На торжество пришли и юные пациенты из других отделений ДРКБ Минздрава РТ.

Праздник открыли легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» и диджеи школы-студии CUE. Затем детвору развлекал мастер воздушных пузырей из студии праздников «Бум-шоу».

- День рождения - праздник всех, кто поддерживает работу дома с момента его основания, - отметила директор Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе» Юлия Маркова. - Благодаря Семейному дому маленькие пациенты, которые приезжают к казанским врачам из разных уголков России, могут не разлучаться на время лечения с родителями, братьями, сестрами, бабушками и дедушками, а жить вместе в комфортных условиях под одной крышей в нескольких шагах от больницы. Ежегодно дом принимает более 900 семей, что в целом позволяет сэкономить семейные бюджеты в размере 17 млн рублей.

- В этом доме созданы прекрасные комфортные условия: отдельные жилые комнаты, гостиная, игровая, просторная кухня-столовая, прачечная, летняя терраса, уличная детская площадка и даже мини-огород. Каждый день волонтеры организуют различные мероприятия - проводятся мастер-классы, игры, квесты, - добавила заместитель главного врача ДРКБ МЗ РТ Надежда Погуляй.

- Когда дом только создавался, столько людей было привлечено к этому проекту! Здесь, наверное, побывала вся Казань - от главы республики до студентов, - напомнила председатель совета ветеранов ДРКБ Дамира Галеева, стоявшая у истоков Семейного дома. - Каждый внес свою лепту. И продолжают вносить. Потому что есть результат - дети выздоравливают и всегда есть надежда.

- День рождения - приятный повод встретиться с друзьями дома, со всеми, кто его опекает. Нам радостно видеть, что общими стараниями дети в непростой для них период жизни чувствуют себя комфортно, окружены теплом и любовью. Ваши улыбки нам очень дороги, - обратилась к детям заместитель руководителя Штаба общественной поддержки РТ Анастасия Исаева. Она привезла ребятишкам сладкие подарки.

Теплые поздравления прозвучали от директора Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО Зульфии Сафиной, заместителя главреда газеты «Казанские ведомости» Лилии Харисовой, заместителя председателя Регионального совета сторонников партии ЕР в РТ, операционного директора ООО «СПП» Татьяны Сатеевой и других гостей.

Завершился праздник сладким фуршетом от благотворителей. Пирожные, треугольники, фрукты, клубника, соки... стол ломился от угощений!

Ольга Галеева