Семейный конкурс собрал почти 13 тысяч участников из Татарстана

Он направлен на сохранение традиционных семейный ценностей.

news_top_970_100
Республика
18 января 2024  08:38
Автор:
Дмитрий Смирнов

Организаторы общероссийского конкурса «Это у нас семейное» раскрыли статистику, касающуюся участников из Татарстана. Так, от нашей республики сюда заявились 12787 человек из 2166 семей. 

По этому показателю республика расположилась на 11 месте среди других регионов-участников. Первое место заняла Москва с 50524 участниками из 8903 семей, на втором месте – Московская область (32377 участников, 5736 семей), на третьем – Краснодарский край (24 403 человека, 4271 семья).

Общее число участников составило 587 250 человек, которые составили 102 735 семейных команд из 89 регионов РФ и 81 страны. 62% участников – женщины, 38% – мужчины.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Россия – страна возможностей», Росмолодежь и Движение Первых.

В настоящее время проходит дистанционный этап конкурса, который завершится 31 января. По его итогам будут определены семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал. Полуфиналистов определят в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.
Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной 2024 года, финал состоится летом текущего года.
Победители конкурса станут обладателями 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий. 
Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Соответствующий указ подписал глава государства.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на 2023 год произошло 47 ДТП из-за выезда на встречную полосу
Почему возникают проблемы с оплатой проезда?
Где можно будет окунуться в купель в Казани?
Казань борется с последствиями снегопада
Казань борется с последствиями снегопада
После лечения по интернету можно потерять слух и «намыть» отит
После лечения по интернету можно потерять слух и «намыть» отит
Открывается горячая линия по переходу на новую платформу «Электронное образование РТ»
Семейный конкурс собрал почти 13 тысяч участников из Татарстана
Рустам Минниханов пообещал, что дестабилизации обстановки в Татарстане не допустят