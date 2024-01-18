Семейный конкурс собрал почти 13 тысяч участников из Татарстана

Организаторы общероссийского конкурса «Это у нас семейное» раскрыли статистику, касающуюся участников из Татарстана. Так, от нашей республики сюда заявились 12787 человек из 2166 семей.

По этому показателю республика расположилась на 11 месте среди других регионов-участников. Первое место заняла Москва с 50524 участниками из 8903 семей, на втором месте – Московская область (32377 участников, 5736 семей), на третьем – Краснодарский край (24 403 человека, 4271 семья).

Общее число участников составило 587 250 человек, которые составили 102 735 семейных команд из 89 регионов РФ и 81 страны. 62% участников – женщины, 38% – мужчины.

Организаторами мероприятия выступили АНО «Россия – страна возможностей», Росмолодежь и Движение Первых.

В настоящее время проходит дистанционный этап конкурса, который завершится 31 января. По его итогам будут определены семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал. Полуфиналистов определят в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной 2024 года, финал состоится летом текущего года.

Победители конкурса станут обладателями 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Соответствующий указ подписал глава государства.