Семьи Казани приглашаются на Большие семейные выходные 11-12 мая

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Город
9 мая 2024  12:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана 11-12 мая пройдут Большие семейные выходные, приуроченные к Году семьи. Проект направлен на объединение разных поколений семей через совместные активности.

Будут организованы культурно-массовые, развлекательные и познавательные мероприятия.

11 мая состоится церемония награждения трудовых династий на площади Тысячелетия. Здесь же пройдет Казанский марафон с концертной программой, мастер-классами и интерактивами для семей и детей.

В музеях Казани также пройдут интерактивные программы, квесты и мастер-классы для семей с детьми.

В библиотеках пройдут книжные выставки и семейные читательские клубы. В рамках проекта будут организованы мероприятия в Горкинско-Ометьевском лесу, концерт на стадионе и мастер-классы в экстрим-парке.

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